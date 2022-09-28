Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В то время как Афганистан переживает самый тяжёлый гуманитарный кризис за последние десятилетия, Организация Объединённых Наций объявила, что было предоставлено только 43% помощи, необходимой народу этой страны. Об этом сообщает агентство «Тасним».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Управление ООН по координации помощи в Афганистане объявило, что на этот год оно запросило 4,4 миллиарда долларов для помощи 22 миллионам человек в Афганистане, но за девять месяцев было получено только 43% от запрошенной суммы.

Управление добавило, что более половины населения Афганистана нуждается в гуманитарной помощи, чтобы выжить, и потребовало оказать экстренную помощь народу Исламской Республики.

Также, Всемирная продовольственная программа, описывая ситуацию с гуманитарным кризисом в Афганистане, предупреждает, что жители страны столкнулись с самым серьёзным риском голода за последние 20 лет, поскольку активы Афганистана были заблокированы Соединёнными Штатами и некоторыми западными странами более года.

Ранее Шах Мохаммад Мехраби, бывший член Высшего совета Центрального банка Афганистана, заявил, что Афганистан переживает самый острый кризис за последние несколько десятилетий, но его противоядие заперто в Америке, и пока невозможно получить к нему доступ.