Донецк, 28 сентября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Киевские нацисты обстреляли населённый пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 28 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Обстрел ВСУ

Отмечается, что обстрел Новобахмутовки со стороны ВСУ был зафиксирован в 11:55 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что силы ДНР совместно с ВС России уничтожили за сутки до 70 боевиков ВСУ.