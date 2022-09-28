Москва, 28 сентября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Законопроекты об увеличении на 2023 год минимального размера оплаты труда до 16 242 рублей и прожиточного минимума до 14 375 рублей внесены правительством РФ в Госдуму в составе бюджетного пакета, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

В настоящее время прожиточный минимум в России составляет 13 919 рублей, а минимальный размер оплаты труда — 15 279 рублей.

Напомним, размер прожиточного минимума используется при оценке нуждаемости и от него зависят размеры социальных выплат. В частности, с повышением этой величины увеличиваются размеры выплат для семей с детьми и федеральной и региональной социальных доплат к пенсиям.

Ранее в Министерстве труда и соцзащиты РФ посчитали, что повышение прожиточного минимума позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 млн граждан.