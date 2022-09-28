Москва, 28 сентября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Госдума 3 октября примет решения о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин

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«3 октября предлагается провести пленарное заседание», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Заседание начнется в 14:00 мск.

«Чем вызвано решение о переносе, я думаю, вы понимаете», — указал Володин, говоря о корректировке графика работы палаты парламента.

Принимается решение о переносе так называемой региональной недели.

Совфед проведет заседание 4 октября.