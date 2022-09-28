Анжеро-Судженск, Кемеровская область, 28 сентября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В кузбасском Анжеро-Судженске 28 сентября в учебный центр проводили мобилизованных горожан. Об этом сообщил мэр Александр Рыбалко.

t. me/glava_AS В Анжеро-Судженске проводили мобилизованных

«Объявление спецоперации было неизбежным. То, что творилось в последние годы на [территории бывш. УССР], это не то, что беспредел, это самый настоящий фашизм. Неофашисты не оставили нам выбора. Если мы не отстоим свои интересы, то потеряем суверенитет и независимость России, а после — враги придут в каждый дом, — написал Рыбалко в своём телеграм-канале. — Нашим бойцам придётся выполнить важную и ответственную задачу, такую же, как в годы Великой Отечественной войны выполняли наши деды и прадеды».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв дал поручение укомплектовать тёплыми вещами военнослужащих, отправляющиеся в зону проведения спецоперации.

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