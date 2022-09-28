Москва, 28 сентября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Российская команда по автогонкам «Камаз-мастер» отказалась подписывать документ, который требовала Международная автомобильная федерация (FIA) для участия в ралли-марафоне «Дакар». Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба команды.

Daniel Galleguillos Грузовик команды «КАМАЗ-мастер»

Отмечается, что участие российских спортсменов в «Дакаре» было обусловлено необходимостью подписания анкеты FIA, в которой от гонщиков требовалось осудить специальную военную операцию России в бывшей УССР.

В команде подчеркнули, что содержание документа носит политический характер и нарушает принципы равных условий для спортсменов. Спортсмены также заявили, что считают для себя невозможным подписание подобных бумаг и участие в турнирах на таких условиях.

«Наш выбор очевиден — мы всегда со своей Родиной, особенно тогда, когда она находится в непростой ситуации», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября российский гонщик Сергей Карякин заявил, что его не допускают до участия в «Дакаре» без письменного заявления об осуждении спецоперации. Он заявил, что отказался подписывать такую бумагу.