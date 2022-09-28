Барнаул, 28 сентября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Алтайский край 28 сентября отмечает свое 85-летие. По этому случаю губернатор региона Виктор Томенко обратился к его жителям с приветственной речью:

Светлана Шаповалова Алтайски край

«В большой семье регионов России Алтайский край уникален и неповторим. Со всех уголков страны люди с удовольствием приезжают сюда, чтобы отдохнуть и зарядиться позитивной энергией. Гости восхищаются красивой природой, историей и самобытной культурой, нашим радушием.

Уже много лет Алтайский край по праву называют здравницей и житницей России. Такую славу ему создали живущие здесь люди — мужественные, сильные, талантливые. Имена многих уроженцев Алтайского края, среди которых Василий Шукшин, Герман Титов, Михаил Калашников, известны на всю Россию и являются ее символами.

Светлана Шаповалова Отдых в Алтайском крае

История региона началась гораздо раньше 1937 года, когда край получил современное имя и границы. Мы бережно храним память о становлении горнорудного дела, развитии сельского хозяйства, торговли. Мы отдаем дань первым переселенцам, умевшим преодолевать трудности. Мы преклоняемся перед мужеством наших фронтовиков и тех, кто в годы Великой Отечественной войны совершал трудовые подвиги в тылу. Мы помним самоотверженность людей, приехавших на Алтай для поднятия целины и создания первых промышленных предприятий. Люди, живущие сегодня в Алтайском крае, достойны своих предшественников.

(сс) Дмитрий-5-Аверин Флаг Алтайского края

Наш край продолжает вносить весомый вклад в отечественную промышленность и сельское хозяйство, приобретает все большую популярность у туристов. В регионе формируется современная экономика, продолжается строительство школ, больниц и спорткомплексов, развивается вся необходимая инфраструктура.

В Алтайском крае любят и умеют трудиться. Сегодня мы делаем все, чтобы жизнь в регионе становилась еще более благоустроенной и комфортной. Я уверен, что вместе мы добьемся поставленных целей.

Дорогие друзья! Искренне желаю всем успехов, реализации намеченных планов и новых достижений!».

Cheburgenator На границе Алтайского края

Напомним, Алтайский край был образован 28 сентября 1937 года. Накануне Виктор Томенко известил о переносе праздничных мероприятий, посвящённых юбилею региона в связи с мобилизацией.

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