Эрбиль, Ирак, 28 сентября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Беспилотники ВВС Ирана нанесли удары по территории Иракского Курдистана. Об этом сообщает Al-Hadath.

Артиллерийский обстрел

По данным журналистов, беспилотники-камикадзе поразили ряд объектов в городах Эрбиль и Сулеймания в полдень, 28 сентября. Отмечается, что целями ударов стали штаб-квартирыДемократической партия Иранского Курдистана (PDKI), деятельность которой запрещена на территории Ирана.

Отмечается, что удары были нанесены при помощи беспилотников-камикадзе, запущенных с иранской территории. В то же время, подразделения армии Ирана ведут артиллерийский обстрел иракской территории в районах возможного перехода границы.

Причиной обстрелов стали недавние протесты на территории Иранского Курдистана, которые, по заявлению иранских властей, координируются из-за рубежа, в частности — из соседнего Ирака.