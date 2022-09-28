Воронеж, 28 сентября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Движение и парковка транспорта в центральной части Воронежа будут ограничены 29 сентября в связи с матчем Кубка России по футболу. Об ограничениях сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Пресс-служба правительства Воронежской области Домашняя арена ФК «Факел» — Центральный стадион профсоюзов

Ограничения коснутся всех участков улиц, прилегающих к Центральному стадиону профсоюзов. Так, парковка автотранспорта будет запрещена с 18:00 28 сентября до 22:00 29 сентября, а движение автотранспорта перекроют с 00:00 до 22:00 29 сентября. Также на закрываемых для движения транспорта участках будет ограничен выезд с дворовых территорий, для пешеходов проход останется свободным.

29 сентября в рамках Кубка России воронежский футбольный клуб «Факел» примет на своём поле самарские «Крылья Советов». Это будет уже вторая встреча команд в этом сезоне — в августе в матче чемпионата России клубы сыграли со счётом 1:1.