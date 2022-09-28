Москва, 28 сентября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Проекты бюджетов внебюджетных фондов на 2023–2025 годы внесены в Госдуму правительством РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

За счет средств Фонда пенсионного и социального страхования продолжится предоставление пенсий, пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также для семей с детьми. Доходы Социального фонда в 2023 году составят 13,7 трлн рублей, доходы в 2024 году прогнозируемый общий объем доходов бюджета предусматривается на 2024 год в сумме 14,49 трлн рублей и на 2025 год в сумме 15,42 трлн рублей.

Расходы Соцфонда в 2023 году составят более 13,5 трлн рублей, из них на выплату пенсий Фонд направит свыше 9,5 трлн рублей, на меры поддержки семей с детьми — свыше 1,9 трлн рублей, на выплату больничных, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком — порядка 840 млрд рублей, страховые выплаты в связи с несчастными случаями на производстве и обеспечение предупредительных мер — порядка 130 млрд рублей, на ежемесячные денежные выплаты льготных категориям граждан — порядка 500 млрд.

Общий объем расходов бюджета фонда на 2024 год предусмотрен в сумме 14,3 трлн рублей и на 2025 год в сумме 14,97 трлн рублей.

Запланированные расходы Фонда обязательного медицинского страхования превысят объемы 2022 года более чем на 10%.