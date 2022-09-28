Ижевск, 28 сентября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Семьи учеников школы №88 в Ижевске, на которую было совершено вооруженное нападение, лично обходят сотрудники городских клинических больниц № 7 и 8, а также детских городских клинических поликлиник № 2 и 9. Об этом сообщила в своем telegram-канале вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук.

У психолога

«Большинство из них переживают глубокий шок после пережитого», — отметила зампред правительства.

Специалисты медицинских учреждений совместно с представителями минобразования побывали в 624 семьях, опросили около 1,2 тыс. человек, включая около 600 детей. На консультацию психологов были направлены почти 300 человек. В рамках личных обходов было выявлено, что 70 человек нуждаются в санаторно-курортном лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Ижевске на базе лицея №86 открыли штаб психологической поддержки пострадавших при нападении на школу №88. В штабе работают психологи МЧС, специалисты из Казани, Нижнего Новгорода и Ижевска, отметила зампред правительства республики Татьяна Чуракова. Получить помощь психологов могут родные и близкие погибших и пострадавших, а также педагоги и ученики школы.

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