Калуга, 28 сентября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Новые займы предприятиям в рамках программы «Региональные проекты развития» одобрил Фонда развития промышленности Калужской области (ФРП КО). Общий бюджет на реализацию проектов превысит 60 млн рублей, из них 29,5 млн рублей будут предоставлены непосредственно ФРП КО. Об этом 28 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Агентства регионального развития Калужской области.

Агентство регионального развития Калужской области Реализация проекта в Малоярославце

На строительство завода по производству и переработке форели в моногороде Кондрово 20 млн рублей получит ООО «Русрегионбизнес». Обнинскому ООО «Металл и инновации» одобрен заём на сумму 9,5 млн рублей. С помощью займа компания расширит производство мини-погрузчиков для сферы ЖКХ.

Также ФРП КО профинансировал еще три проекта — калужского ООО «Производство игрушек», ООО «Фанпласт» из города Белоусово и ООО «ВМК Инвест» из Малоярославца. Общая сумма предоставленных займов составила 41,3 млн рублей. Все средства выделены в рамках базовой программы «Региональные проекты развития». Срок кредитования — пять лет, ставка — 1% годовых первые три года, далее — 3% годовых. При этом платежи по основному долгу заемщиками осуществляются начиная с четвертого года реализации проекта, что позволяет возвратить займ за счет денежных потоков, генерируемых проектом.