Исламабад, 28 сентября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Афрасиаб Хаттак, бывший член пакистанского сената, заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили доктора Наджибуллу, бывшего президента Афганистана, по приказу пакистанского офицера. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

kropekk_pl Убийство

Он сказал, что после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили Кабул в 1996 году, они ворвались в офис ООН посреди ночи вместе с этим пакистанским офицером и убили Наджибуллу и его брата, а затем повесили их тела на электрическом столбе на перекрестке Ариана.

Доктор Наджибулла Ахмадзай укрылся в офисе ООН в Кабуле после победы моджахедов в 1992 году. По его словам, Пакистан создал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы уничтожить Афганистан как страну и нацию, и на первом этапе они убили Наджибуллу.

Бывший сенатор говорит, что Наджибулла хотел развитого и свободного Афганистана, поэтому он стал национальным символом для большей части афганского народа.

Афрасиаб Хаттак добавил, что в первый период своего правления талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) превратили Афганистан в центр иностранных террористов и поле боя. Касаясь текущей ситуации в Афганистане, он призвал мир поддержать сопротивление талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).