Хабаровск, 28 сентября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Спецоперация сплотила хабаровчан перед общим делом в спасении Донбасса и территорий б. УССР.

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«Сегодня женщина принесла форму «Мох», тактический рюкзак, термобелье и носки. Ольга очень волновалась, спокойно просто не могла говорить, дрожал голос, пожелала всем здоровья и возвращения домой», — рассказали в ОНФ Хабаровского края, добавив, что такая помощь становится всё чаще.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники горадминистрации тюменского города Тобольска будут перечислять ежемесячно однодневный заработок на нужды мобилизованных.