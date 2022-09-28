Тирасполь, 28 сентября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Кишинёв отказывается от полноценного диалога с Тирасполем. Об этом 28 сентября на телеканале ТСВ заявил министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

Флаг Приднестровской Молдавской Республики

«Переговорный процесс находится в стадии стагнации исключительно из-за того, что молдавская сторона торпедировала нормальную конструктивную работу, отказалась от выполнения ранее достигнутых договоренностей и инициировала новые меры давления, которые, к сожалению, негативно сказываются на социально-гуманитарном положении наших граждан», — сказал глава МИД ПМР.

Игнатьев напомнил об ограничениях молдавской стороной для приднестровских банков, транспортной блокаде, а также о блокировании поставок медикаментов и удобрений в ПМР.

Кроме того, министр отметил, что Молдавия открыто взяла курс на милитаризацию. Это беспокоит Приднестровье, так как конфликт между республиками ещё не урегулирован, что подтверждается нахождением в регионе российских миротворцев.