Астана, 28 сентября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Вашингтон и его агенты влияния в Казахстане активно продвигают два основных тезиса: «Россия слаба» и «Россия сильна и опасна». У граждан Казахстана формируется однобокое восприятие ситуации. Об этом 28 сентября в интервью ИА REGNUM рассказал эксперт из Туркестана на условиях анонимности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Напомним, Beeline Казахстан 27 сентября сообщил о прекращении трансляции 15 российских телеканалов с 5 октября. Среди удаленных каналов: «Россия 24», «Россия К», «Победа», «Дом кино», «Первый канал СНГ», «НТВ МИР», «РТР Планета» и так далее. Трансляция прекращается на «TV Интернет Дома» и в сервисе BeeTV.

По мнению эксперта, сужение информационного поля — всегда идет в минус.

«Люди будут больше узнавать о ситуации в мире и у соседей из СМИ США или Великобритании. Вырастет количество людей, одновременно убежденных в двух ключевых тезисах, распространяемых американской пропагандой — «Россия слаба и вот-вот развалится» и «Россия сильна, опасна и намерена напасть на соседей в ближайшие дни», — сказал аналитик.

Эксперт подчеркнул, что дезинформацию о «неминуемом нападении» американцы и их агенты влияния активно распространяют в Казахстане прямо сейчас.

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