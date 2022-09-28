Донецк, , 12:08 — REGNUM Силы Донецкой Народной Республики совместно в ВС России уничтожили за сутки до 70 боевиков ВСУ, сообщили 28 сентября в Народной милиции ДНР.

Специальная военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три танка, четыре бронетранспортера, три беспилотных летательных аппарата, пять единиц специальной автомобильной техники и до 70 человек личного состава», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, силы Луганской Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили до 70 боевиков ВСУ.

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