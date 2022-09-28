Силы ДНР совместно с ВС России уничтожили за сутки до 70 боевиков ВСУ
Донецк, 28 сентября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики совместно в ВС России уничтожили за сутки до 70 боевиков ВСУ, сообщили 28 сентября в Народной милиции ДНР.
Иван Шилов ИА REGNUM
Специальная военная операция
«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три танка, четыре бронетранспортера, три беспилотных летательных аппарата, пять единиц специальной автомобильной техники и до 70 человек личного состава», — говорится в телеграм-канале ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, силы Луганской Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили до 70 боевиков ВСУ.
Читайте также: Силы ЛНР за сутки уничтожили до 70 боевиков ВСУ