Москва, , 12:07 — REGNUM Госдума меняет график работы на фоне итогов референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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"Нам предстоит большая работа. Скорректируем планы на следующую неделю. До конца недели необходимо работать в Москве. Передвинем с вами региональную неделю на более позднее время, чтобы принять необходимые решения», — сказал Володин.

Парламентарии курс не меняют — на спасение жителей Новороссии.

«В случае принятия дальнейших решений, они будут уже защищены российскими законами», — заявил Володин.

«Решения президента законодательно должны быть обеспечены», — подчеркнул спикер Госдумы.