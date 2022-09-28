Вена, 28 сентября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Представитель правительства Южной Кореи призвал членов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) поддержать усилия Сеула по денуклеаризации Корейского полуострова и сдерживанию северокорейской ядерной угрозы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление замминистра науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи О Тхэ Сока.

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Данное заявление он сделал 27 сентября в ходе 66-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

«Ядерная программа КНДР явно нарушает резолюции Совета Безопасности ООН и представляет серьезную угрозу для международного сообщества», — заявил представитель Южной Кореи.

Заместитель министра напомнил, что ранее правительство Южной Кореи предложило Пхеньяну помощь в обмен на отказ от ядерного оружия.

Коснувшись планов Японии по сбросу загрязненной воды с АЭС «Фукусима» в океан, О Тхэ Сок заявил о необходимости следовать международным нормам.