Пекин, 28 сентября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Китай по-прежнему выступает за сохранение стабильности на Корейском полуострове, заявили 28 сентября в пресс-службе МИД КНР, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Биржа

С таким заявлением ведомство выступило на фоне сообщений южнокорейских о том, что в ближайшие месяцы КНДР может провести испытание ядерного оружия.

Стороны должны предпринять конкретные действия в ответ на законные опасения КНДР, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на очередном брифинге для СМИ.