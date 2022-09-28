Ростов, Ярославская область, , 12:06 — REGNUM На переезде 212 километра перегона Ростов — Деболовская в Ярославской области столкнулись грузовик и локомотив грузового поезда. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Северной железной дороги.

Железная дорога

Авария произошла в 04:49 28 сентября. Известно, что ДТП произошло по вине водителя грузовика, который выехал на железнодорожные пути. Никто не пострадал.

Происшествие не повлияло на график движения пассажирских поездов.

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