Ростов, Ярославская область, 28 сентября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. На переезде 212 километра перегона Ростов — Деболовская в Ярославской области столкнулись грузовик и локомотив грузового поезда. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Северной железной дороги.

Железная дорога

Авария произошла в 04:49 28 сентября. Известно, что ДТП произошло по вине водителя грузовика, который выехал на железнодорожные пути. Никто не пострадал.

Происшествие не повлияло на график движения пассажирских поездов.