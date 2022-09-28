Ижевск, , 12:03 — REGNUM В Ижевске до настоящего момента теплом обеспечены 100% социальных учреждений — школы, детские сады, больницы. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил мэр города Олег Бекмеметьев.

Тепло Oblvesti.ru

Кроме того, уже отапливаются 1814 многоквартирных домов. С 26 сентября подача теплоносителя происходит без заявления управляющих компаний, всем без исключения. До 31 сентября теплом должны быть обеспечены, в соответствии с графиком, все объекты в городе.

Глава города добавил, что сейчас техническая возможность подключения есть у всех домов, ответственность за отопление переходит управляющим компаниям и ТСЖ.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе подготовки к отопительному сезону необходимо было привести в нормативное состояние более 1 тыс. объектов теплоэнергетики, более 10 тыс. километров сетей, 34 млн кв. метров жилого фонда, почти 3 тыс. объектов социальной сферы.

И. о. главы минстроя Удмуртии Ришат Ибрагимов ранее выражал уверенность, что отопительный сезон пройдёт без аварийных ситуаций.

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