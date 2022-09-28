Белгород, 28 сентября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Заработная плата водителей школьных автобусов увеличена в Белгороде, сообщает 28 сентября пресс-служба мэрии.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школьный автобус

Решение принято на заседании Белгородского городского Совета. Гарантированная надбавка из муниципального бюджета будет увеличена с шести тысяч рублей до 27 тысяч рублей.

«В результате средняя заработная плата водителей составит от 45 523 до 48 959 рублей», — заявили в городской администрации.

Изменения начнут действовать уже с 1 сентября.