Лос-Анджелес, США, , 12:01 — REGNUM Группа Foo Fighters почтила память своего покойного барабанщика Тейлора Хокинса. Об этом 28 сентября пишет Rolling Stone.

Концерт

Коллектив устроил трибьют-концерт в Лос-Анджелесе (США) В нём также приняли участие друзья Хокинса. «Что мы действительно хотели сделать, так это воздать должное Тейлору таким образом, чтобы вы могли как бы провести некоторое время в его музыкальных мыслях, что может быть довольно пугающим местом… Мы все собрались здесь, чтобы почтить память этого человека, который коснулся нашей жизни», — сказал фронтмен Foo Fighters Дэйв Грол.

В концерте приняли участие Джоан Джетт, исполнившая свои хиты Bad Reputation и Cherry Bomb, Майли Сайрус, Трэвис Баркер, Тейлор Момсен и многие другие.

ИА REGNUM напоминает, что Тейлор Хокинс умер 26 марта 2022 года в возрасте 50 лет. Причиной смерти стала передозировка наркотиками.

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