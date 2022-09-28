Вашингтон, , 12:01 — REGNUM Поставляемые США и европейскими странами киевскому режиму вооружения заканчиваются быстрее, чем западные страны могут восполнить их запасы. Об этом 28 сентября сообщает телеканал CNBC.

Оружие США

Отмечается, что производимых США в мирное время 30 тыс. снарядов для гаубиц калибра 155 мм хватает бандеровцам примерно на две недели.

«Если у нас не будет нового производства, на наращивание которого уйдут месяцы, у нас не будет возможности снабжать [Киев]», — заявил доцент и старший военный научный сотрудник Университета национальной обороны США Дейв Дес Рош.

Также указывается, что в странах Европы запасы оружия и боеприпасов тоже подходят к концу.

«Военные запасы большинства европейских стран-членов НАТО были, я бы не сказал, что исчерпаны, но истощены в значительной степени, потому что мы предоставляли много вооружения [киевским боевикам]», — приводит телеканал слова глав евродипломатии Жозепа Борреля.

Помимо того, уточняется, что в мирное время страны Запада производят гораздо меньше оружия и их правительства сокращают очень дорогое производство, выпуская его по мере необходимости.

При этом добавляется, что ряд видов оружия, запасы которого почти исчерпаны, в данный момент не производятся и для возобновления его производства нужны высококвалифицированная рабочая сила и опыт, которых в военном производстве США в дефиците в течение многих лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новый пакет военной помощи в размере $1 млрд намерены выделить киевскому режиму США.