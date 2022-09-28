Симферополь, 28 сентября 2022, 12:01 — REGNUM Паспорт гражданина Российской Федерации получил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, об этом сообщил 28 сентября глава Республики Крым Сергей Аксёнов, который и вручил документ.
Аксёнов подчеркнул, что Кирилл Стремоусов не побоялся взять на себя ответственность за регион и его жителей в сложной обстановке.
Как сообщало ИА REGNUM, в Херсонской области с 23 по 27 сентября проходил референдум по вопросу воссоединения с Россией. «За» проголосовали более 87% избирателей.