Петропавловск-Камчатский, 28 сентября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. По итогам прошедших с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областей референдумов принято крайне важно решение, благодаря которому русские люди вернулись домой, считает депутат Законодательного собрания Камчатки Дмитрий Бобровских.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«Это крайне важное событие, это право каждого народа на самоопределение. Так говорит Устав ООН. И самое главное, что русские люди вернулись домой, вернулись в Россию. Я благодарю бога, что дожил до того светлого дня, когда русские земли воссоединяются», — цитирует депутата пресс-служба Законодательного Собрания Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам подсчетов 100% голосов в Запорожской области за воссоединение с Россией проголосовали 93,11% избирателей, в Херсонской области — 87,05%, в ЛНР — 98,42%, в ДНР — 99,23%.