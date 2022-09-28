Ростов-на-Дону, 28 сентября 2022, 12:00 — REGNUM Жителям Ростовской области, попадающим под частичную мобилизацию, единовременно выплатят по 150 тыс. рублей. Соответствующее решение принял донской губернатор Василий Голубев.
«Всем призванным из Ростовской области в связи с частичной мобилизацией полагается единовременная выплата из областной казны — по 150 тыс. рублей. Выплаты начнём в ближайшие дни», — уточнил глава региона в своём телеграм-канале.
ИА REGNUM сообщало, что Ростовская область практически выполнила план по частичной мобилизации.