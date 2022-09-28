Ростов-на-Дону, 28 сентября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Жителям Ростовской области, попадающим под частичную мобилизацию, единовременно выплатят по 150 тыс. рублей. Соответствующее решение принял донской губернатор Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Всем призванным из Ростовской области в связи с частичной мобилизацией полагается единовременная выплата из областной казны — по 150 тыс. рублей. Выплаты начнём в ближайшие дни», — уточнил глава региона в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM сообщало, что Ростовская область практически выполнила план по частичной мобилизации.