Магас, , 12:00 — REGNUM Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков приняли участие в проводах в войска мобилизованных из республик. Они выступили с напутственными словам перед защитниками Родины, пожелали им победы и удачи, а также возвращения домой живыми и здоровыми.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все они настоящие воины, которые идут защищать передовые рубежи нашей Родины. За каждым из них стоят наши республики. Желаю нашим ребятам — кабардинцам, балкарцам и представителям других национальностей — вернуться домой живыми и здоровыми. Мы правы и мы победим!» — заявил Калиматов.