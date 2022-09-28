Главы Ингушетии и Кабардино-Балкарии проводили на службу мобилизованных
Магас, 28 сентября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков приняли участие в проводах в войска мобилизованных из республик. Они выступили с напутственными словам перед защитниками Родины, пожелали им победы и удачи, а также возвращения домой живыми и здоровыми.
Иван Шилов ИА REGNUM
Частичная мобилизация
«Все они настоящие воины, которые идут защищать передовые рубежи нашей Родины. За каждым из них стоят наши республики. Желаю нашим ребятам — кабардинцам, балкарцам и представителям других национальностей — вернуться домой живыми и здоровыми. Мы правы и мы победим!» — заявил Калиматов.
«Сегодня в Ингушетии навестил наших ребят, бойцов, призванных из Кабардино-Балкарии, и уже находящихся в расположении своей части. Настрой у ребят боевой. Уверен, они с честью выполнят свой воинский долг, достойно представят Кабардино-Балкарскую Республику в едином строю могучей многонациональной армии России», — написал Казбек Коков в своем телеграм-канале.