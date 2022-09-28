Палм-Бич, США, 28 сентября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Популярный рэпер Kodak Black (Билл К. Капри) заплатил арендную плату за 28 семей, которым грозило выселение в Палм-Бич (США). Об этом сообщает портал Complex.

Цитата из видеоинтервью Kodak Black

«28 семей собирались выселить из-за того, что они на несколько месяцев просрочили арендную плату. Я заплатил то, что они задолжали, а также оплатил их арендную плату за следующие несколько месяцев, так что они в порядке до конца года», — рассказал артист. Стоит отметить, что это не первый случай, когда Kodak Black помогает жителям в штате Флорида (США): в 2021 году рэпер приобрёл кондиционеры на сумму $12,5 тыс. для 100 малоимущих семей из Помпано-Бич.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Kodak Black обратился к поклонникам с просьбой не снимать его на камеру в общественных местах. По словам рэпера, несанкционированная съёмка в каком-либо общественном месте может нести угрозу его безопасности.