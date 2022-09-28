Донецк, 28 сентября 2022, 11:59 — REGNUM Инструкторы Североатлантического альянса не просто готовят киевские вооруженные формирования, а ведут их в атаку. Об этом 28 сентября заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Также Пушилин добавил, что поставки оружия в официальных сводках — это просто элемент прикрытия, они ведутся давно.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР заявил, что вся конституционная территория Донецкой Народной Республики будет освобождена.
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