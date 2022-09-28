Донецк, , 11:59 — REGNUM Инструкторы Североатлантического альянса не просто готовят киевские вооруженные формирования, а ведут их в атаку. Об этом 28 сентября заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«С НАТО мы уже соприкоснулись, и это соприкосновение все более явное на разных участках фронта. Мы все больше фиксируем иностранных инструкторов, инструкторов НАТО, которые не просто (привлекаются) для подготовки [киевских] вооруженных формирований, а становятся во главе этих подразделений и ведут их в атаку», — сказал он журналистам.

Также Пушилин добавил, что поставки оружия в официальных сводках — это просто элемент прикрытия, они ведутся давно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР заявил, что вся конституционная территория Донецкой Народной Республики будет освобождена.

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