Чебоксары, 28 сентября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Чувашии в сохранят заработок сотрудникам химического завода в Новочебоксарске, которые попали под частичную мобилизацию или ушли добровольцами на специальную военную операцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ПАО «Химпром».

Отмечается, что на период прохождения воинской службы в рамках указа президента России Владимира Путина о частичной мобилизации на предприятии сохранят средний заработок всем сотрудникам, получившим повестки, а также добровольцам. Эти же меры поддержки коснутся и остальных предприятий, находящихся на территории промышленной площадки, — обществ «Перкарбонат» и «Волжская перекись».

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

В компании отмечают, что планируется принять дополнительные меры по поддержке как самих сотрудников, так и членов их семей на период исполнения гражданского долга.

Согласно президентскому указу, за мобилизованными сотрудниками предприятия сохранят рабочие места.

Напомним, что 21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Призыву подлежат находящиеся в запасе граждане — прежде всего те, кто проходил службу в армии, имеет военно-учётные специальности и боевой опыт. Мобилизованных приравняют к контрактникам с получением аналогичных выплат и социальных гарантий.

Как сообщало ИА REGNUM, из Чувашии в рамках частичной мобилизации будет призван менее 1% «мобилизационного резерва». По словам военкома Бахтиера Халикова, в первую очередь «призыву подлежат стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики военной техники».