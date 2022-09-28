Ростов-на-Дону, 28 сентября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Ростовская область практически выполнила плановую задачу по частичной мобилизации. Об этом 28 сентября в своём телеграм-канале сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

По словам главы региона, граждан, попадающих под частичную мобилизацию, обеспечивают обмундированием, медикаментами, транспортом, продовольствием.

Наряду с этим, Ростовская область регулярно оказывает помощь действующим в зоне СВО частям и подразделениям в виде гуманитарной и другой помощи.