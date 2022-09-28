Онега, Архангельская область, 28 сентября 2022, 11:57 — REGNUM В Свято-Троицком храме Онеги замироточила икона Георгия Победоносца. Об этом сообщает пресс-служба Архангельской епархии.
Мироточение священнослужители и прихожане заметили 27 сентября, в Праздник Крестовоздвижения после божественной литургии.
«Необычное явление, вероятно, можно рассматривать как свидетельство Божией помощи воинам, призванным на защиту Отечества», — говорится в сообщении.
Напомним, святой великомученик Георгий Победоносец — покровитель воинства. Изображение Георгия Победоносца на коне символизирует победу над дьяволом.
Как сообщало ИА REGNUM, священники РПЦ призвали молиться за российских воинов.