Онега, Архангельская область, 28 сентября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Свято-Троицком храме Онеги замироточила икона Георгия Победоносца. Об этом сообщает пресс-служба Архангельской епархии.

Цитата из х/ф «Не стреляйте в белых лебедей». Реж. Родион Нахапетов. 1980. СССР Георгий Победоносец

Мироточение священнослужители и прихожане заметили 27 сентября, в Праздник Крестовоздвижения после божественной литургии.

«Необычное явление, вероятно, можно рассматривать как свидетельство Божией помощи воинам, призванным на защиту Отечества», — говорится в сообщении.

Напомним, святой великомученик Георгий Победоносец — покровитель воинства. Изображение Георгия Победоносца на коне символизирует победу над дьяволом.

Как сообщало ИА REGNUM, священники РПЦ призвали молиться за российских воинов.