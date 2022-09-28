Санкт-Петербург, 28 сентября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Ночью и утром 29 сентября на востоке Ленинградской области могут появиться первые снежинки. Об этом заявил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

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Метеоролог отметил, что на регион с юго-востока идёт атмосферный фронт с большим количеством осадков. В связи с этим в начале дня в Ленобласти могут выпасть первые снежинки, но они будут отдельные и мокрые. Однако это будет один раз за неделю, к выходным станет теплее.

Напомним, что температура воздуха 28 сентября в Ленобласти составит +8…+13 градусов. Ветер восточного направления скоростью 4-9 м/с.