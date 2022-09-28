Москва, 28 сентября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Вполне вероятным ценовым диапазоном золота до конца 2022 года в сложившихся условиях станет уровень 1600-1700 долларов за тройскую унцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявил профессор департамента мировых финансов финуниверситета при правительстве РФ Виктор Пищик.

Золото

«Динамика цен на золото в среднесрочной перспективе будет во многом определяться состоянием ведущих экономик мира — США, Евросоюза и Китая, а также развитием геополитической ситуации, — сказал Пищик. — Росту котировок золота как «безопасного убежища» для инвестиций будут способствовать ускоряющийся рост глобальной инфляции, рецессия и снижение спроса на финансовые активы реального сектора экономики, геополитическая напряженность, неопределенность и растущее недоверие бизнеса и населения к монетарной и финансовой политике денежных властей».

Вместе с тем, как отметил экономист, наметившееся укрепление международных позиций доллара вследствие пятикратного увеличения ключевой ставки ФРС с марта по сентябрь 2022 года до 3-3,25% годовых, скорее всего, окажет понижательное влияние на динамику цены на золото.

«Быстрый и значительный рост процентных ставок ФРС США и ожидания инвесторов дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в целях возврата показателя инфляции к целевому ориентиру 2% способствуют росту доходности гособлигаций США как альтернативного золоту инструмента инвестирования. Вполне вероятным ценовым диапазоном золота до конца 2022 года в сложившихся условиях станет уровень 1600-1700 долларов за тройскую унцию», — считает Пищик.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, почему продолжают снижаться мировые котировки золота.