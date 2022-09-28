Кострома, 28 сентября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Костроме с владельца собаки, покусавшей 12-летюю девочку в парке Победы, взыскали 80 тысяч рублей компенсации морального вреда. Решение об этом вынес Свердловский районный суд.

Пасть

Инцидент произошёл в феврале 2021 года. Ребёнок гулял в парке после занятий в учреждении дополнительного образования. В какой-то момент на нее напал пес крупной породы «кане-корсо». На нем не было намордника. В результате девочка получила травмы носа, брови, глазного века.

Отметим, что ежегодно в костромских судах рассматривается около 10 подобных дел. Как правило, суд встает на сторону детей, пострадавших от нападения животных.