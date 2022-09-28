Брюссель, , 12:02 — REGNUM Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил проведение референдумов о воссоединении с Россией в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях. Об этом Боррель написал в Twitter.

Референдум в Мелитополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

По его словам, голосование проведено незаконно, а его результаты сфальсифицированы.

«Это очередное нарушение суверенитета и территориальной целостности [б. УССР] на фоне систематических нарушений прав человека», — написал Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы проходили в четырёх регионах с 23 по 27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за воссоединение с Россией высказались 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области 93,11%.

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