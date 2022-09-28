* запрещённая в России организация

Кабул, 28 сентября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Шер Мохаммад Аббас Станакзай заявил на пресс-конференции, что Исламабад получает от Вашингтона миллионы долларов в обмен на разрешение американским беспилотникам пролететь над территорией Пакистана и проникнуть в воздушное пространство Афганистана. Об этом сообщает агентство «Тасним».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

Он добавил, что у него есть видеоролики, на которых видно, «откуда прилетели американские беспилотники и каким путём они проникли в Афганистан».

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Ссылаясь на плохое экономическое положение Пакистана в последние месяцы, Станакзай заявил, что власти Исламабада должны найти другой способ борьбы с нынешним экономическим кризисом, а не получать деньги, предоставляя свое воздушное пространство Америке.

Ранее министр обороны правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Мухаммад Якуб заявил, что американские беспилотники нарушают воздушное пространство Афганистана через территорию Пакистана, что вызвало опровержение со стороны пакистанских властей.

Однако эксперты считают, что проникновение американских беспилотников в воздушное пространство Афганистана через территорию Пакистана не вызывает сомнений, поскольку нет никакой возможности, чтобы страны Центральной Азии и Иран пропустили эти дроны.

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Следует отметить, что Дэвид Хиллой, помощник министра обороны США по делам Индо-Тихоокеанского региона, заявил в июне, что Пакистан дал согласие на использование Соединёнными Штатами своего воздушного пространства для доступа в Афганистан.