Ливан, 28 сентября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Подразделения армии и полиции Ливана провели антитеррористическую операцию в провинциях Вади Халед и Аккар на севере страны. Об этом 28 сентября сообщает Lebanon 24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

По данным журналистов, в ходе операции силовиками были задержаны восемь человек, подозреваемых в совершении вооружённых нападений и причастности к террористическим группам. В руки военных также попал тайник с оружием, в которым был обнаружен один пулемёт, пять автоматов, большое количество боеприпасов, взрывчатка и средства связи.

Все задержанные были переданы компетентным органам для дальнейшего расследования, оружие и боеприпасы планируется уничтожить в ближайшее время.

По информации журналистов, преступная группировка специализировалась на рэкете, сборе дани и запугивании местных жителей в интересах одной из террористических организаций.