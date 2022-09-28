Анадырь, , 11:51 — REGNUM Первые единовременные выплаты в 300 тыс. рублей из бюджета Чукотки получили 28 сентября мобилизованные.

Призывники Минобороны России

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«Провели первые выплаты тем, кто призывался от региона. Важно, чтобы было оперативно и без лишних формальностей. Поддержка дойдет до всех защитников и их семей», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Приморья создали штаб помощи семьям мобилизованных для спецоперации горожан.