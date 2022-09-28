Москва, 28 сентября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В первой половине 2022 года котировки золота продолжают снижаться, и основными факторами являются повышение инвестиционной привлекательности казначейских обязательств США и укрепление международных позиций доллара. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявил профессор департамента мировых финансов финуниверситета при правительстве РФ Виктор Пищик.

Золото

«Следует отметить, что котировки золота в мире на протяжении последних двух лет были подвержены высокой волатильности с преобладающей понижательной тенденцией, — сказал он. — От 2031 доллара за тройскую унцию на пике в августе 2020 года до 1647 долларов за унцию на 26 сентября 2022 года. Рост цены золота в фазе обострения мирового кризиса в 2020 году был обусловлен спадом в мировой экономике под влиянием пандемии и отсутствием значимых альтернатив желтому металлу в качестве надежного и безопасного инструмента инвестирования».

Напротив, как отметил Пищик, в 2021 году в условиях постпандемийного восстановления инвестиционного спроса на альтернативные финансовые активы цены на золото в мире снизились до диапазона 1760-1800 долларов за унцию в течение года.

«В первой половине 2022 года котировки золота продолжают снижаться, и основными факторами являются повышение инвестиционной привлекательности казначейских обязательств США и укрепление международных позиций доллара. Дополнительным фактором роста стоимости американских активов является увеличившийся в последнее время отток капитала из Евросоюза в США», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, золото получило серьезный удар из-за роста американской валюты и доходности облигаций.