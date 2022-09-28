Москва, 28 сентября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. После начала СВО в феврале 2024 года Астана расценивает распространение пророссийских интересов в Казахстане как угрозу своим интересам. Об этом 28 сентября в интервью ИА REGNUM рассказал эксперт по Туркестану на условиях анонимности.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Телевидение

Напомним, 27 сентября Beeline Казахстан сообщил о прекращении трансляции 15 российских телеканалов с 5 октября. Трансляция прекращается на «TV Интернет Дома» и в сервисе BeeTV. Среди удаленных каналов: «Россия 24», «Россия К», «Победа», «Дом кино», «Первый канал СНГ», «НТВ МИР», «РТР Планета» и так далее. Телекоммуникационная компания будет транслировать каналы «Еда Премиум HD», «1HD music», «Еврокино» и «Любимое Кино». Кроме того, в подписке TV 100 на BeeTV будет 13 региональных каналов.

По мнению собеседника, США, Великобритания и ЕС ведут активную работу по сокращению информационного присутствия России.

«Эта деятельность активно ведется фактически с распада СССР. Посольства западных стран, а также финансируемые ими местные неправительственные организации, а иногда и госорганы, постепенно выдавливают российские СМИ. В ход идут усилия лоббистов и общественных деятелей, подкуп, угрозы», — сказал эксперт.

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Аналитики отметил, что «стремление местных властей оградить население от распространения российской версии событий по СВО в б. УССР».

эксперт по Туркестану «Местные чиновники, опасаясь возросшей активности России на внешнеполитической арене, считают, что пророссийские настроения представляют непосредственную угрозу их интересам. Распространение проамериканских или протурецких идей их устраивает больше. Надо сказать, что до последнего времени именно вещание российского телевидения было наиболее серьезным инструментов мягкой силы России в регионе. Сейчас мы наблюдаем его стремительное угасание».

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