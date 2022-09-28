«Мягкая сила» России в Казахстане угасает — мнение
Москва, 28 сентября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. После начала СВО в феврале 2024 года Астана расценивает распространение пророссийских интересов в Казахстане как угрозу своим интересам. Об этом 28 сентября в интервью ИА REGNUM рассказал эксперт по Туркестану на условиях анонимности.
Напомним, 27 сентября Beeline Казахстан сообщил о прекращении трансляции 15 российских телеканалов с 5 октября. Трансляция прекращается на «TV Интернет Дома» и в сервисе BeeTV. Среди удаленных каналов: «Россия 24», «Россия К», «Победа», «Дом кино», «Первый канал СНГ», «НТВ МИР», «РТР Планета» и так далее. Телекоммуникационная компания будет транслировать каналы «Еда Премиум HD», «1HD music», «Еврокино» и «Любимое Кино». Кроме того, в подписке TV 100 на BeeTV будет 13 региональных каналов.
По мнению собеседника, США, Великобритания и ЕС ведут активную работу по сокращению информационного присутствия России.
«Эта деятельность активно ведется фактически с распада СССР. Посольства западных стран, а также финансируемые ими местные неправительственные организации, а иногда и госорганы, постепенно выдавливают российские СМИ. В ход идут усилия лоббистов и общественных деятелей, подкуп, угрозы», — сказал эксперт.
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Аналитики отметил, что «стремление местных властей оградить население от распространения российской версии событий по СВО в б. УССР».
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