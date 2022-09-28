Джакарта, , 11:52 — REGNUM Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан попросил министра транспорта увеличить количество авиабилетов на Бали в преддверии саммита G20, сообщает Antara.

Индонезия. Остров Бали Konstantinos Trovas

«Я напоминаю министру транспорта, что мы можем добавить бронирование авиабилетов с пересадкой из Сингапура или из любой страны, которая прибывает на Бали в рамках подготовки к G20», — заявил индонезийский министр.

Сектор внутреннего туризма продолжает расти, особенно в преддверии саммита G20.

«Я получаю сообщения об увеличении числа прибывающих на Бали», — заявил Лухут Бинсар Панджаитан, добавив, что число прибывающих на Бали выросло на 123%.

Ожидается, что высокий пассажиропоток на Бали продолжит увеличиваться.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Федерации скалолазания Индонезии Йенни Вахид пригласила председателя Федерации скалолазания России Дмитрия Бычкова и руководство посольства России в Джакарте на заключительный этап кубка мира по скалолазанию.

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