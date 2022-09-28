Донецк, 28 сентября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Вся конституционная территория Донецкой Народной Республики будет освобождена, заявил 28 сентября глава ДНР Денис Пушилин.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин

«Могу сказать с абсолютной уверенностью: территория ДНР в конституционных границах будет освобождена. Сейчас мы выходим на новый этап ведения боевых действий. Всему свое время», — сказал он журналистам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам референдумов за воссоединение с Россией в ЛНР высказались 98,42%, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

Читайте также: Небензя рассказал о пропагандистских вбросах Запада о референдумах